Liliana Resinovich, la versione di Visintin: "GoPro portata molte volte in questura"

Ma non è tutto, perché il servizio di "Dentro la notizia" precisa come solo una parte dei filmati fosse già finito sotto la lente degli inquirenti. Sebastiano aveva infatti consegnato le riprese dopo averle scaricate sul cellulare, lo stesso telefono che poi aveva regalato a un'amica. All'appello mancherebbero, però, tre filmati di quella mattina, oltre ad altri video girati nei giorni precedenti e successivi al 14 dicembre 2021.



Una versione che non sembra coincidere con il racconto fatto dallo stesso Sebastiano Visintin e relativo ai primi mesi dopo la scomparsa della moglie. "Molte volte sono stato chiamato in questura, molte volte ho portato la GoPro e loro l'hanno scaricata sul computer. Un'altra volta, quando sono venuti da me l'hanno portata via. Perciò tutti gli esami sono stati fatti".

"Io ho aperto sempre la porta a tutti, anche negli ultimi sopralluoghi fatti a casa mia. Non ho niente da nascondere", aveva concluso.