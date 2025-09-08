Liliana Resinovich, la versione di Visintin: "GoPro portata molte volte in questura"

Le dichiarazioni dell'uomo non sembrano coincidere con gli ultimi sviluppi del caso, che vedrebbero la cancellazione della memoria della telecamera
© Da video
Perché Sebastiano Visintin avrebbe cancellato la scheda della telecamera che rappresentava il suo unico alibi? È la domanda che si pone "Dentro la notizia", che durante la puntata di lunedì 8 settembre è tornata a occuparsi del caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022.
La trasmissione di Canale 5 ha provato a fare luce sugli ultimi sviluppi della vicenda e in particolare sulla scheda di memoria della GoPro di Sebastiano Visintin. Stando a quanto ricostruito nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, la immagini girate dall'uomo in centro a Trieste nel giorno della scomparsa di sua moglie - e dunque utilizzate anche come alibi - sarebbero state cancellate la sera del 13 giugno 2023, l'esatto giorno in cui la procura di Trieste aveva accolto l'opposizione all'archiviazione del caso e aveva disposto nuove indagini, tra cui l'analisi approfondita degli stessi video.
Ma non è tutto, perché il servizio di "Dentro la notizia" precisa come solo una parte dei filmati fosse già finito sotto la lente degli inquirenti. Sebastiano aveva infatti consegnato le riprese dopo averle scaricate sul cellulare, lo stesso telefono che poi aveva regalato a un'amica. All'appello mancherebbero, però, tre filmati di quella mattina, oltre ad altri video girati nei giorni precedenti e successivi al 14 dicembre 2021.
Una versione che non sembra coincidere con il racconto fatto dallo stesso Sebastiano Visintin e relativo ai primi mesi dopo la scomparsa della moglie. "Molte volte sono stato chiamato in questura, molte volte ho portato la GoPro e loro l'hanno scaricata sul computer. Un'altra volta, quando sono venuti da me l'hanno portata via. Perciò tutti gli esami sono stati fatti".
"Io ho aperto sempre la porta a tutti, anche negli ultimi sopralluoghi fatti a casa mia. Non ho niente da nascondere", aveva concluso.
