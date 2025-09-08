Liliana Resinovich, la scheda GoPro di Visintin risulta cancellata

© Da video
Emergono nuovi dettagli sul caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022. La scheda di memoria della GoPro di Sebastiano Visintin, contenente i video registrati il giorno della scomparsa della moglie in cui si vede l'uomo andare in bici sul Carso, sarebbe stata formattata cancellando dunque tutto ciò che vi era stato registrato. Lo ha comunicato la polizia postale, precisando che la cancellazione sarebbe avvenuta il 13 giugno 2023 verso le 20:37.
Si tratta dello stesso giorno in cui il gip Luigi Dainotti aveva accolto l'opposizione all'archiviazione del caso e disposto nuove e più approfondite indagini.
Non mi meraviglio di nulla, è il solito Sebastiano con il suo solito gioco delle tre carte. Ci sono tante anomalie nelle sue dichiarazioni, mi auguro che la nuova Procura, verso la quale ho massima fiducia, faccia con tempestività luce anche su questo. Compreso anche il telefonino che ha regalato all'amica e che è formattato". E' il commento di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, alla notizia che la scheda Sd della GoPro di Visintin sarebbe stata formattata.
