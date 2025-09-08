Liliana Resinovich, la scheda GoPro di Visintin risulta cancellata

Non mi meraviglio di nulla, è il solito Sebastiano con il suo solito gioco delle tre carte. Ci sono tante anomalie nelle sue dichiarazioni, mi auguro che la nuova Procura, verso la quale ho massima fiducia, faccia con tempestività luce anche su questo. Compreso anche il telefonino che ha regalato all'amica e che è formattato". E' il commento di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, alla notizia che la scheda Sd della GoPro di Visintin sarebbe stata formattata.