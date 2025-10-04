Agrigento, studenti di un liceo in piazza per Gaza: sanzionati dalla dirigente scolastica

"Gli studenti, come cittadini e membri di una comunità scolastica, hanno piena legittimità a esprimere dissenso e sostenere cause che parlano di pace, diritti umani e giustizia internazionale", ha dichiarato Alfonso Buscemi, segretario provinciale del sindacato. "Ci appelliamo alla coscienza delle istituzioni - ha aggiunto - che dovrebbero far lievitare le coscienze, non mortificarle". La Cgil auspica che la scuola possa tornare ad essere "un luogo di confronto, libertà e crescita critica, non di imposizioni e limitazioni arbitrarie".