Legambiente, migliora lo smog in Italia: nel 2025 solo 13 città fuorilegge

Una delle aree più critiche a livello europeo per la qualità dell'aria è il bacino padano: il report segnala una concentrazione di inquinamento maggiore nei piccoli e medi centri urbani e rurali anche a causa degli allevamenti intensivi. In precedenza, le massime criticità si concentravano nelle grandi città. Guardando al 2030 con la revisione della Direttiva europea sulla qualità dell'aria il 53% dei capoluoghi italiani (55 città su 103) non rispetta già ora il limite previsto per il PM10 di 20 microgrammi per metro cubo. Le più distanti dall'obiettivo sono Cremona, Lodi, Cagliari, Verona, Torino e Napoli. La situazione peggiora per il PM2.5, dove 68 città su 93, pari al 73%, hanno una media annuale superiore a 10 microgrammi per metro cubo. I casi più problematici sono Monza, Cremona, Rovigo, Milano, Pavia, Vicenza. Per quanto riguarda il biossido di azoto, 40 città su 105, pari al 38%, non rispettano la nuova soglia di 20 microgrammi per metro cubo. In testa ci sono Napoli, Torino, Palermo, Milano, Como e Catania. "La scelta di ridurre drasticamente già dal 2026 - e per tutto il prossimo triennio - le risorse destinate al Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano non va nella giusta direzione", sottolinea Zampetti. "Lasciare soli i territori più complicati del Paese è una scelta miope, che espone l'Italia a nuove procedure d'infrazione e sanzioni".