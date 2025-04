Legambiente, la sezione di Lecco cerca volontari per proteggere i rospi dalle auto mentre attraversano la strada

La sezione Legambiente di Lecco cerca volontari per il salvataggio dei rospi del monte Moregallo. In primavera, questi animali compiono una migrazione verso il lago per deporre le uova, ma nel loro percorso incontrano una strada molto trafficata, la strada SP583 Lecco - Bellagio, dove molto spesso finiscono schiacciati dalle auto. Ricordando che i rospi sono animali molto importanti per la salvaguardia dell'equilibrio dell'ecosistema e per questo sono considerati animali protetti, Legambiente spiega che negli ultimi anni la loro popolazione è in forte diminuzione a causa dei cambiamenti climatici, dell'eccessiva cementificazione e delle auto.