Crescono le ecomafie, 40mila reati contro l'ambiente nel 2024

In Italia cresce a ritmo serrato l'attività delle ecomafie. Nel 2024 è stata superata la soglia di 40mila reati ambientali, il 14,4% in più dell'anno precedente. In media sono 111,2 al giorno, 4,6 ogni ora. È quanto emerge dall'ultimo Rapporto di Legambiente, secondo cui aumentano il fatturato illegale (9,3 miliardi di euro) e i clan coinvolti e cresce anche la corruzione negli appalti green. Sono 88 le inchieste per tangenti dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025, il 17,3% in più rispetto al periodo precedente.