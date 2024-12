Lecco, medico salva dall'infarto il barista che le porta il pranzo

Da qui la scoperta che il barista aveva un infarto in corso e il via a tutte le procedure salva-vita per salvarlo. Ora il 51enne, ricoverato d'urgenza, si trova in Cardiologia, ma è fuori pericolo. Deve tutto alla dottoressa alla quale consegna da sempre il pranzo: se non avesse insistito per visitarlo, infatti, sarebbe morto nel giro di qualche ora. Ma lei, la dottoressa-eroina si schermisce: "E' il mio lavoro, l'esperienza varrà pure qualcosa: dopo 30 anni riconosco un infarto a colpo d'occhio".