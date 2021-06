Brescia, ladro ha un infarto dopo un colpo: la vittima del furto lo salva

Dopo aver effettuato un colpo ai danni di un automobilista, il ladro , un tunisino 45enne, si è accasciato a terra per un infarto . A salvarlo è stato proprio il derubato che vedendo l'uomo stare male è intervenuto allertando i passanti: tra questi c'era anche un infermiere che ha eseguito il primo intervento in attesa dell'arrivo del 118. L'episodio è avvenuto giovedì a Brescia .

Il ladro si era avvicinato alla macchina parcheggiata della vittima, sgonfiandogli una gomma con un coltello. La vittima ignara di quello che stava accadendo si è quindi messa al lavoro per cambiare la ruota, distraendosi e lasciando il cellulare e il borsellino sul sedile dell'auto, che era rimasta con lo sportello aperto.

A quel punto è intervenuto il malvivente che ha preso la refurtiva e mentre tentava di scappare si è accasciato a terra, senza il tempo di chiedere aiuto. A intervenire per primo è stato proprio il derubato che non ci ha pensato due volte ad allertare i soccorsi. Un vero gesto di solidarietà che ha salvato la vita del ladro, che ora si trova piantonato in ospedale, ma sta bene.