Lecce, "Niente top e jeans strappati": il nuovo dress code del liceo vale anche per i prof

Il provvedimento della preside Loredana Di Cuonzo si estente anche all'uso dei cellulari, non solo in classe ma anche nei corridoi. Pena la non ammissione a scuola

Non solo. La dirigente si riserva la facoltà di non ammettere a scuola chi non rispetterà queste “norme di comportamento” (questo l'oggetto della circolare). "Il Liceo Palmieri ha tra i suoi obiettivi l’acquisizione di comportamenti e stili di vita rispettosi dei principi basilari di una convivenza civile. Il rispetto delle persone è la prima regola della nostra comunità - si legge nel documento - È dovere di ognuno di noi partecipare al miglioramento della vita scolastica con forte senso di responsabilità e senso civico, per garantire a tutti un ambiente accogliente, gradevole".

Stretta sui cellulari Il bando si estende all'uso dei telefoni cellulari non solo in classe, ma anche nei corridoi, con l'unica eccezione della pausa ricreazione. Una decisione che, sottolinea la dirigente, "risponde a una generale norma di correttezza che tutti devono rispettare, perché il loro uso scorretto favorisce sia la distrazione di chi li usa e dei compagni, sia infrazioni lesive della privacy in caso di riprese inopportune o non autorizzate". Per chi viola questa regola, è prevista "l'applicazione della sanzione che il Consiglio di classe riterrà più opportuno e che sarà proporzionale alla gravità accertata, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento Interno". Se necessario, anche l'allontanamento dalla scuola "di chi non dovesse attenersi alle presenti disposizioni che, come sempre, rispondono esclusivamente a esigenze formative. Le medesime disposizioni rimangono valide anche per le attività scolastiche extracurriculari e nel periodo di accesso agli uffici dopo la fine delle lezioni".