Maturità, esami da rifare per una classe di un liceo a Spadafora (Messina)

Maturità da rifare per un'intera classe di un liceo linguistico, composta da 11 studenti, a Spadafora, in provincia di Messina .

La vicenda, che in passato ha offerto lo spunto anche per film di successo al botteghino, è accaduta a luglio in una quinta classe del liceo Galileo Galilei di Spadafora. Le famiglie degli studenti interessati, e sotto shock, sono state avvertite negli ultimi giorni. Alcune di loro non hanno preso bene la decisione delle autorità scolastiche e sembra che vogliano presentare ricorso. A presiedere gli esami ci sarà comunque una nuova commissione, diversa da quella precedente finita sotto accusa.