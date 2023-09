Milano, studenti multati perché fumano a scuola: in cortile protesta "scenografica"

Fotogallery - Alessia Pifferi in aula per il processo per l'omicidio della figlia Diana

Fotogallery - Guerra in Ucraina, al Papa in regalo un orso di peluche "ferito" in memoria dei bimbi morti

E' stata un flash mob "fumoso2 la risposta del collettivo degli studenti del liceo Manzoni di Milano alla multa arrivata ad alcuni di loro trovati a fumare a scuola.

Nella mattina di sabato 23 settembre, alcuni si sono trovati in cortile e hanno acceso fumogeni rossi coperti da degli ombrelli di tanti colori per rivendicare la "possibilità sacrosanta" di fumare in cortile e per protestare contro metodi che non invitano a smettere di fumare ma a farlo di nascosto.