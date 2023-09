Caro affitti, continuano le proteste Milano: occupato l'ex cinema Splendor

L'obiettivo è quello di far sapere che "gli spazi da riconvertire a uso della comunità esistono", ha sottolineato Ilaria Lamera , la studentessa del Politecnico ha piantato la prima tenda in piazza Leonardo da Vinci. I manifestanti contro il caro affitti trascorreranno questa notte e le successive all'interno dell'ex cinema. La portavoce movimento ritiene dall'inizio della protesta "nulla sia cambiato", visto che anche il Comune di Milano , l'unico ad aver interagito con loro, avrebbe smesso di interessarsi alla questione. La proposta avanzata dall'Amministrazione sarebbe quella di "migliorare il Canone concordato", un contratto che agevola inquilini e proprietari con prezzi calmierati e agevolazioni fiscali. Per i ragazzi di "Tende in Piazza" non sarebbe però abbastanza: "Sembra un modo per legittimare prezzi insostenibili", ha detto Ilaria.

Le parole del Ministro Bernini

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che da tempo si occupa del problema, ha replicato: "Per gli studenti abbiamo reso disponibili 65mila posti letto, ma per la realizzazione di questi posti serve l'impegno di tutti. Costituiremo una cabina di regia a Palazzo Chigi per mettere insieme tutte le energie". Dal censimento avviato dal governo lo scorso maggio, risulterebbero almeno 65mila posti tra immobili pubblici e privati. La Bernini ha descritto la missione come "un obiettivo politico", ma anche come "un'opportunità per rafforzare il sistema universitario italiano". Nonostante le promesse del Ministro, le proteste continuano, ma la senatrice è consapovole: "Sappiamo che l'approccio deve essere deciso e che si deve andare avanti in fretta".