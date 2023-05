Caro affitti a Roma, la pendolare: "Cinque ore al giorno per andare in Università"

Per gli universitari alle prese col caro affitti la sveglia del mattino suona presto. Le telecamere di "Controcorrente" hanno ripreso la giornata tipo di una studentessa di Roma che quotidianamente fa la pendolare dal quartiere Acilia, dove risiede, all'Università Sapienza. Usando solo mezzi pubblici il tempo di percorrenza per seguire la prima lezione delle 8 di mattina è di 2 ore e 10 minuti. "Impiego mediamente cinque ore al giorno per andare e tornare dall'università che si trova nel mio comune", racconta la studentessa. Per chi risiede nella Capitale è impensabile sostenere l'affitto di una stanza vicina all'Ateneo con prezzi che sfiorano anche gli 800 euro al mese.

Il tempo di percorrenza per chi abita fuori città è addirittura inferiore a chi risiede dentro la Capitale. "Ho amici che abitano a Latina e ci mettono un'ora per arrivare in università", racconta la ragazza durante il tragitto ostacolato spesso da ritardi, guasti e scioperi indetti all'ultimo minuto. "Partendo da casa alle 6 e 20 è un miracolo se riesco ad arrivare in aula alle 8 e 10, a lezione già iniziata". Per chi non può permettersi un affitto il viaggio è un'odissea.