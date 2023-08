Caro affitti, a Milano universitari in piazza con le tende per protesta

Per protestare contro il caro affitti a Milano, gli universitari, e non solo, hanno deciso di scendere di nuovo in piazza.

Il 16 e 17 settembre, ci sarà un'assemblea nazionale in piazza Leonardo Da Vinci, davanti alla sede del Politecnico, con tanto di tende come già successo a maggio. "In questi mesi il governo (nazionale e regionale) e il Comune di Milano non hanno mostrato alcun interesse concreto per i nostri bisogni", spiegano gli organizzatori della manifestazione.