Milano, un liceo scientifico dice addio alle pagelle: troppo stress per gli studenti

La preside del liceo Bottoni ha proposto al collegio dei docenti (in due hanno espresso parere contrario) l'iniziativa, ispirandosi all'esperienza dell'istituto Marco Polo di Firenze. Al contempo, per tenere informati i genitori del rendimento dei loro figli e delle novità, i colloqui con gli insegnanti si terranno ogni mese e mezzo e quindi raddoppieranno: non più due ma quattro all'anno.

Per una classe c'è la didattica senza voti

In più i corsi di recupero per rimediare alle carenze saranno organizzati in più periodi e non solo a gennaio. La sperimentazione per periodo unico viene applicata a tutta la scuola ma per una terza c'è anche la sperimentazione della didattica senza voti realizzata in collaborazione con l'università Bicocca, già effettuata l'anno scorso da due docenti del liceo Carducci, dove quest'anno la valutazione formativa à stata adottata da 16 professori.