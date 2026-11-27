Secondo quanto emerso dalle prime risultanze, non si tratterebbe di un estremo gesto ma, appunto, di una tragica fatalità. Escluso anche il possibile coinvolgimento di altre persone. A dare l'allarme è stata una donna residente nello stabile, che dal balcone di casa ha scorto il corpo esanime sul tetto dei garage. La vicina ha subito richiesto l’intervento dei soccorsi. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: per De Palma non è stato possibile fare altro che constatarne la morte.