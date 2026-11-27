Tragedia a Lecce nella mattinata di venerdì 27 novembre. Vito Leonardo De Palma, avvocato di 46 anni, è precipitato dal sesto piano del condominio dove abitava. Come riportano le testate locali, l'uomo sarebbe rimasto chiuso fuori casa senza chiavi; per questo avrebbe tentato di entrare nella propria abitazione attraverso un cornicione nella parte interna dell'edificio, perdendo però l'equilibrio e cadendo nel vuoto.
La caduta
Secondo quanto emerso dalle prime risultanze, non si tratterebbe di un estremo gesto ma, appunto, di una tragica fatalità. Escluso anche il possibile coinvolgimento di altre persone. A dare l'allarme è stata una donna residente nello stabile, che dal balcone di casa ha scorto il corpo esanime sul tetto dei garage. La vicina ha subito richiesto l’intervento dei soccorsi. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: per De Palma non è stato possibile fare altro che constatarne la morte.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma, insieme agli agenti delle volanti. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile, con il supporto della polizia scientifica, che ha eseguito gli accertamenti tecnici per ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi prevalente, come detto, è quella della caduta accidentale.