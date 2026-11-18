Stava passeggiando come di consueto con la nuora nel quartiere san Donato di Torino, a pochi isolati da casa sua, quando è stata aggredita da un uomo in bicicletta che, passandole accanto, le ha strappato la borsa e la catenina che aveva al collo. Strattonata, Adalgisa Lariccia, 92 anni era finita a terra e aveva battuto violentemente la testa. Nonostante i tempestivi soccorsi è morta dopo 24 ore di ricovero ospedaliero a causa di un'emorragia cerebrale.
Torino, muore a 92 anni per le ferite dovute a uno scippo
Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 16 novembre. Secondo una prima ricostruzione, la pensionata stava camminando sul marciapiede, in una zona non distante dal centro, quando è stata affiancata da un malvivente che, dopo averle strappato borsa e catenina, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. È stata la nuora che era al suo fianco ad allertare immediatamente i soccorsi mentre alcuni passanti, nell'attesa dell'arrivo del 118, hanno cercato di aiutare le due donne in difficoltà.
I soccorsi
Soccorsa dal personale medico, l'anziana è stata trasportata nella vicina struttura sanitaria, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. A chiamare i carabinieri sono stati i medici dell'ospedale perché i parenti nell'immediato non hanno pensato subito alla denuncia, preoccupati per le gravi condizioni dell'anziana che purtroppo non ce l'ha fatta: è deceduta nella giornata di martedì 17 novembre.
Le indagini
Ora le indagini sono affidate ai militari della compagnia Torino San Carlo: gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti negli isolati adiacenti a dove sono avvenuti i fatti per cercare di identificare il rapinatore e stanno sentendo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Tra questi anche i primi passanti che hanno soccorso l'anziana. Secondo i riscontri raccolti a questo momento, l'uomo autore del gesto, fuggito in bicicletta, sarebbe di origini straniere, anche se i carabinieri stanno tenendo il massimo riserbo sulle indagini.