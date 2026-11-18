Stava passeggiando come di consueto con la nuora nel quartiere san Donato di Torino, a pochi isolati da casa sua, quando è stata aggredita da un uomo in bicicletta che, passandole accanto, le ha strappato la borsa e la catenina che aveva al collo. Strattonata, Adalgisa Lariccia, 92 anni era finita a terra e aveva battuto violentemente la testa. Nonostante i tempestivi soccorsi è morta dopo 24 ore di ricovero ospedaliero a causa di un'emorragia cerebrale.