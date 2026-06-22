Chiede silenzio in treno ma viene aggredito e rapinato da tre giovani a Bologna

Non riusciva più a tollerare il volume della musica e le grida dello scompartimento vicino al suo, così un ragazzo su un treno regionale nel Bolognese ha chiesto a tre giovani di fare meno rumore ma per tutta risposta è stato aggredito con violenza e rapinato. I tre balordi, dopo essere stati rimproverati, hanno reagito dando una lezione a quel pendolare che aveva "osato" chiedere silenzio. Così, appena il treno è arrivato alla stazione di Riale, in provincia di Bologna, hanno spruzzato spray urticante al peperoncino nello scompartimento e sono scesi sulla banchina, costringendo così anche il ragazzo a farlo.