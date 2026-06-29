Sale sul tetto al sesto piano, ma cede il lucernario: morto un 26enne nel Bolognese
La vittima si chiama Giovanni Luppi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio tra due amiche. Poi la tragedia
Tragico incidente a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Un 26enne, Giovanni Luppi, è morto nella giornata di domenica 28 giugno precipitando per sei piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia.
La ricostruzione
Secondo quanto gli investigatori hanno potuto ricostruire nelle ore successive, Giovanni stava passando il pomeriggio con la fidanzata, che abita al sesto piano dell'edificio. Stando a quanto sarebbe emerso, la frequentava in segreto perché è la migliore amica di un'altra ragazza che era invaghita di lui. Quando ha saputo che quest'ultima stava arrivando all'improvviso a casa dell'amica, e che trovandoli insieme avrebbe scoperto la relazione, il 26enne avrebbe deciso di non farsi trovare, per non creare problemi ed evitare discussioni fra le due ragazze.
Sempre secondo gli investigatori, il giovane - non avendo modo di allontanarsi in tempo - sarebbe andato a nascondersi sul terrazzo condominiale, ma passando sui lucernari c'è stato il cedimento che lo ha fatto precipitare. Gli accertamenti sono stati svolti dalla stazione e dal Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di San Lazzaro. È già stata autorizzata la restituzione della salma ai familiari per i funerali.
La sindaca: "Tragedia che lascia senza parole"
"San Lazzaro è stata colpita da una tragedia che lascia senza parole. La morte di Giovanni Luppi, così giovane a soli 26 anni, provoca un dolore profondo in tutta la nostra comunità. Di fronte a una perdita tanto improvvisa e ingiusta, ogni parola sembra insufficiente". Lo ha detto Marina Pillati, sindaca di San Lazzaro di Savena.
"A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la città, voglio esprimere il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. In questo momento di immensa sofferenza, la comunità si stringe attorno a loro con affetto e partecipazione", ha aggiunto la prima cittadina in un post.