Sale sul tetto al sesto piano, ma cede il lucernario: morto un 26enne nel Bolognese

Secondo quanto gli investigatori hanno potuto ricostruire nelle ore successive, Giovanni stava passando il pomeriggio con la fidanzata, che abita al sesto piano dell'edificio. Stando a quanto sarebbe emerso, la frequentava in segreto perché è la migliore amica di un'altra ragazza che era invaghita di lui. Quando ha saputo che quest'ultima stava arrivando all'improvviso a casa dell'amica, e che trovandoli insieme avrebbe scoperto la relazione, il 26enne avrebbe deciso di non farsi trovare, per non creare problemi ed evitare discussioni fra le due ragazze.