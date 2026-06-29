Torino, cade con la carrozzina in un dirupo: morto anziano

Stava percorrendo una strada di montagna in via Cianramà a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili i soccorsi del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.