Cade dal cofano dell'auto dell'amico, muore a 23 anni | L'amico al volante indagato per omicidio stradale
Il ragazzo era stato appena riaccompagnato a casa. Prima di salutare si sarebbe aggrappato al veicolo ma avrebbe perso la presa
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Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Roccafranca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di lunedì 1 giugno, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito a una violenta caduta sull'asfalto. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
Cade dal cofano dell'auto dell'amico, muore a 23 anni
Secondo una prima ricostruzione il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il 23enne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi.
Indagini in corso
La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto e le indagini proseguono in queste ore a ritmo serrato. Il conducente della vettura risulta al momento indagato per omicidio stradale, anche se gli inquirenti non escludono una diversa qualificazione giuridica dei fatti, con la possibile contestazione, alla luce della dinamica emersa, dell'omicidio colposo.