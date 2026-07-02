VOLO DI DIVERSI METRI

Modena, cerca di recuperare il gatto ma precipita dal lucernario: gravissimo 29enne

La finestrella non ha retto il peso del giovane, ora ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna

02 Lug 2026 - 16:44
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Versa in gravissime condizioni il 29enne precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di mercoledì 1 luglio, a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata.

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Condizioni gravissime

 Il giovane aveva raggiunto il tetto dell'edificio, nella zona della stazione dei pullman, nel tentativo di trarre in salvo il gatto, sfuggitogli qualche minuto prima. Una volta raggiunto, però, il lucernario ha ceduto sotto il suo peso, facendo precipitare il 29enne per diversi metri nel vuoto. Immediato l'intervento del 118 sul posto, poi il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale di Bologna, dove si trova attualmente ricoverato.

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