Modena, cerca di recuperare il gatto ma precipita dal lucernario: gravissimo 29enne

Il giovane aveva raggiunto il tetto dell'edificio, nella zona della stazione dei pullman, nel tentativo di trarre in salvo il gatto, sfuggitogli qualche minuto prima. Una volta raggiunto, però, il lucernario ha ceduto sotto il suo peso, facendo precipitare il 29enne per diversi metri nel vuoto. Immediato l'intervento del 118 sul posto, poi il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale di Bologna, dove si trova attualmente ricoverato.