L'iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con numerose realtà del territorio e del mondo accademico e veterinario. Il programma prevede quattro appuntamenti, in calendario tra giugno e l'inizio di luglio, durante i quali i partecipanti potranno confrontarsi con professionisti esperti del comportamento e della salute dei gatti. L'obiettivo è fornire ai cittadini strumenti utili per comprendere meglio le esigenze degli animali che vivono in casa, favorendo una gestione corretta e prevenendo situazioni di disagio sia per il gatto sia per i suoi proprietari.