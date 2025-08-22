Livorno, gatto aggredito da un lupo viene dato per morto: torna 11 giorni dopo | "Da quel momento i lupi sono scomparsi"

L'episodio è stato raccontato sui social dall'esperto Duccio Berzi
Era stato dato per morto dopo essere stato aggredito da un lupo, invece, dopo 11 giorni è tornato a casa. È la storia di un gatto, Boris, che arriva da Venturina, in provincia di Livorno. L'ha raccontata sui social l'esperto di lupi Duccio Berzi, aggiungendo che da quando Boris è tornato a casa, i lupi sono scomparsi.
Nel suo post, Berzi spiega che il gatto "abita in una nota località della costa tirrenica toscana, da tempo interessata dalla presenza di lupi, come documentato dalle videotrappole messe dai cittadini anche lungo le strade pubbliche. Lupi urbani, specializzati nella predazione di gatti. Negli ultimi due anni ne sono scomparsi a decine. Il 15 luglio uno dei padroni di Boris, che ha già visto scomparire molti dei propri gatti, alle 5:35 di mattina sente dei rumori e vede dalla finestra di casa che un lupo è entrato nella propria resede e che sta puntando il povero Boris. Lancia un grido per allontanarlo, ma il lupo, sempre il solito e ben conosciuto, non arretra, prende il gatto in bocca e se ne fugge via, senza che il povero Boris emetta un miao. Il padrone ha il tempo di scendere in strada, inseguire il lupo, ma questo si allontana veloce con la preda in bocca penzolante".
"È difficile descrivere quello che si prova in questi casi. Non è soltanto il dispiacere per la perdita cruenta del proprio animale, ma la sgradevole sensazione per aver subito una profanazione nella propria casa, la zona di confort dove nessuno immagina che possa arrivare un grosso predatore selvatico e portare via un essere con cui abbiamo una relazione affettiva. Ma la storia non finisce qui, perché dopo 11 giorni, il 26 luglio, Boris inaspettatamente si ripresenta a casa. La coda spellata quasi fino alla cima, un orecchio piegato, il lembo della guancia aperto con una ferita che arriva fino ai tessuti molli e con una espressione da sopravvissuto inc****to che si commenta da sola. Boris guarisce in tempi straordinariamente brevi. Ma c'è una ulteriore sorpresa perché da quando Boris è tornato a casa, i lupi scompaiono inaspettatamente dal paese, per la gioia di molti. Cosa sia successo non è dato sapersi", sottolinea Berzi.
