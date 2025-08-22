Livorno, gatto aggredito da un lupo viene dato per morto: torna 11 giorni dopo | "Da quel momento i lupi sono scomparsi"

"È difficile descrivere quello che si prova in questi casi. Non è soltanto il dispiacere per la perdita cruenta del proprio animale, ma la sgradevole sensazione per aver subito una profanazione nella propria casa, la zona di confort dove nessuno immagina che possa arrivare un grosso predatore selvatico e portare via un essere con cui abbiamo una relazione affettiva. Ma la storia non finisce qui, perché dopo 11 giorni, il 26 luglio, Boris inaspettatamente si ripresenta a casa. La coda spellata quasi fino alla cima, un orecchio piegato, il lembo della guancia aperto con una ferita che arriva fino ai tessuti molli e con una espressione da sopravvissuto inc****to che si commenta da sola. Boris guarisce in tempi straordinariamente brevi. Ma c'è una ulteriore sorpresa perché da quando Boris è tornato a casa, i lupi scompaiono inaspettatamente dal paese, per la gioia di molti. Cosa sia successo non è dato sapersi", sottolinea Berzi.