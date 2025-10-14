Milano, un fine settimana (e non solo) nel segno dei gatti

Tutto è iniziato nel 2014, quando Alba Claire Galtieri, fondatrice del locale, durante un viaggio in Giappone, ha scoperto per la prima volta un Neko Café. A Osaka, lontana da casa e dai suoi gatti, ha vissuto un momento di pura meraviglia, ritrovandosi circondata da mici rilassati in un ambiente accogliente e intimo. Da quell’esperienza, il desiderio di portare la stessa atmosfera a Milano ha preso forma.