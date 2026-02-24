Nei gatti la chiave per capire i tumori negli esseri umani

Il risultato è pubblicato sulla rivista Science ed è nato dalla collaborazione fra il britannico Wellcome Sanger Institute, il canadese Ontario Veterinary College e l'Università svizzera di Berna. Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno analizzato i tessuti di circa cinquecento gatti in cinque Paesi, ottenuti da campioni prelevati in precedenza da veterinari a scopo diagnostico. Quindi è stata ottenuta la sequenza del Dna, nella quale sono stati considerati circa mille geni associati a tredici forme di tumore e presenti sia in tessuti tumorali sia in tessuti sani.