Decodificato il Dna-Cenerentola: una nuova arma contro il cancro

I ricercatori hanno esaminato la presenza di Dna extracromosomale, o ecDna, in circa 15mila pazienti e 39 diverse forme di tumore: lo hanno trovato in oltre il 17% dei casi, e hanno anche scoperto che la sua presenza è associata a metastasi e a tassi di sopravvivenza inferiori. "Si tratta di una percentuale elevata, anche perché è probabilmente sottostimata", afferma il ricercatore. "Inoltre, per alcuni tumori come quello alla mammella dovuto a una particolare mutazione, questa percentuale è molto più alta, arrivando a un caso su due. In ogni caso la presenza di ecDna sembra correlare in generale con una maggiore aggressività", aggiunge.