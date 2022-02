"Stai sulla Salaria?", liceo di Roma protesta contro le offese della prof a un'allieva

La vicenda era stata raccontata da La Repubblica. "E' una mia cara amica abbiamo entrambi 16 anni. L'abbiamo costretta a parlare con la preside. Di media queste cose le scivolano addosso ma questa volta era arrabbiatissima", riferiva il compagno di classe della ragazza presa di mira dall'insegnante per il suo look ritenuto dall'adulto poco consono.

"Stava solo facendo un Tik tok (video brevi e personalizzati utilizzati e messi su una piattaforma social gratuita, ndr) durante un'ora di buco - ha precisa il testimone - e le si è solo scoperta un po' la pancia. Sei una docente, in più donna, sai che certe cose fanno male".

Da qui la protesta che verrà inscenata in classe: "Ci vestiremo in modo da rompere il dress code della scuola. Chi in pantaloncini chi in gonna", è stato l'annuncio. "Da noi il dress code è definito ancora come nell'Ottocento: come abbigliamento consono", conclude.