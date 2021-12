Milano, il prof che si è rifiutato di fare lezione agli studenti in gonna: "La scuola non è un circo"

"Avrei preferito che gli studenti avessero portato un fiore alle loro compagne o un cioccolatino". A "Pomeriggio Cinque" Martino Mora, il professore del liceo scientifico Bottoni di Milano che si è rifiutato di far lezione ai ragazzi che si erano presentati in aula con la gonna per dare un messaggio nel giorno contro la violenza sulle donne.

Ora per il docente è pronta una sospensione, mentre il resto della scuola continua a ribellarsi abbandonando l'aula durante le sue ore di lezione. Lui, invece, ospite nel programma di Barbara d'Urso continua a difendere le sue idee: "La scuola è un luogo sacro - ha detto -. Occorre un abbigliamento consono: per un uomo non è un abbigliamento consono indossare una gonna e io ho il difendere le istituzioni scolastiche. A scuola non ci si veste da clown o da Babbo Natale, non posso essere processato per le mie idee".