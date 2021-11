Milano, prof rifiuta di fare lezione agli studenti in gonna: a scuola è rivolta

Nel giorno della violenza contro le donne gli studenti del liceo scientifico "Bottoni" di Milano hanno deciso di vestirsi tutti con la gonna, "indumento - scrivono sulla pagina Instagram dell'Istituto - troppo spesso usato come scusante di molestie, discriminazioni, stupri". Ma questo gesto di solidarietà, peraltro già diffuso in altre scuole, non è piaciuto a Martino Mora, professore di storia e filosofia, che ha cacciato dall'aula i tre ragazzi vestiti, a suo dire, "in modo inappropriato". Ora per il docente è pronta una sospensione, mentre il resto della scuola continua a ribellarsi abbandonando l'aula durante le sue ore di lezione.