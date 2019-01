Divisa a scuola? Ecco cosa ne pensano gli studenti

Uno su due è contrario: questione di stile

La maggioranza degli intervistati, il 52%, si oppone all’idea dell'uniforme scolastica. Per i contrari, sarebbe un ostacolo alla libertà di usare l’abbigliamento per affermare la propria personalità. "Lo stile è una forma di espressione per molti" - dichiara uno dei partecipanti al sondaggio - "Se ci vietassero anche questo, penso che impazziremmo. Siamo identificati come numeri sul registro, ma non lo siamo. Siamo persone, e come tali dobbiamo essere liberi di esprimerci, in qualsiasi forma". "Siamo tutti diversi e unici - gli fa eco un altro studente - "la diversità deve essere promossa, non limitata". Ancora più decise le parole di una delle ragazze intervistate: "Come essere umano ho il diritto di scegliere come vestirmi, e di esprimere me stessa in ciò che indosso o faccio!".



Divisa scolastica, c'è a chi piace: ecco perché

Anche se vince il partito del “no”, questo non vuol dire che non ci siano studenti favorevoli. Si tratta del 28% (mentre un altro 20% è indifferente all'argomento). Tra questi, tanti lasciano intravedere un certo disagio, che - a loro parere - un’ uniforme potrebbe eliminare alla radice. "Come in molte altre scuole nel mondo - afferma una studentessa - non ci sarebbero distinzioni e nessuno si sentirebbe inferiore agli altri". "Almeno saremmo tutti uguali - risponde un altro dei ragazzi - e chi non si veste bene non sarebbe più preso in giro". "A volte gli atti di bullismo sono dovuto proprio al modo di vestirsi. Introducendo le divise dovrebbero diminuire questi problemi" aggiunge un terzo. Ma c'è anche chi subisce il fascino delle realtà delle scuole "da serie Tv": "Mi piacciono quelle americane!"; "La divisa scolastica è carina da indossare"; "Sarebbe una bella cosa e in altri Stati la divisa si utilizza"; "La trovo molto ordinata e mi piacciono troppo le divise scolastiche!": questo il tenore dei commenti più entusiasti. Non c'è da sorprendersi se, poi, alcuni studenti vogliano solo ottenere il massimo della resa con il minimo dello sforzo, come ammette uno dei ragazzi più spontanei: "Non ho voglia di scegliere i vestiti la mattina!".