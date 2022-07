Roma, perso l'orsacchiotto dalla zampa nera: 500 euro di ricompensa a chi lo restituisce alla piccola Caroline-Marie

C'è una bambina "devastata" in Francia per la perdita del suo peluche del cuore, un orsacchiotto con una caratteristica particolare: ha una zampa nera.

Questa bimba si chiama Caroline-Marie, vive a Marsiglia e ha perso il suo pupazzo mentre era in vacanza a Roma l'11 luglio per quasi una settimana. Ma il dramma è scoppiato sulla strada del rientro a casa. E questo smarrimento rappresenta una perdita così grave per tutta la famiglia che mamma e papà hanno fatto tappezzare il centro della Capitale di foto del "ricercato". Nel messaggio si legge anche della ricompensa da 500 euro per chi ritrova il giocattolo. "I miei genitori torneranno a Roma per me", si legge negli stessi cartelli, che poi hanno invaso anche la Rete.