Usa, bimba perde il suo orsacchiotto al Parco nazionale dei ghiacciai: lo ritrova un anno dopo

Il 9 ottobre 2020, Naomi, una bimba di origine etiope, aveva perso il suo orsacchiotto Teddy all'interno del Glacier National Park, un parco naturale situato nel Montana, negli Stati Uniti. Il peluche, ricevuto in dono dai suoi genitori adottivi quando ancora si trovava in un orfanotrofio in Etiopia, era il suo compagno di avventure: insieme avevano aspettato di poter raggiungere la nuova e definitiva casa e avevano viaggiato in giro per il mondo. Ora, dopo un anno, la piccola ha potuto riabbracciare il suo Teddy: finita la stagione del turismo, i ranger stavano pulendo il parco, quando, nascosto dalla neve, è spuntato il piccolo orsacchiotto completamente zuppo.