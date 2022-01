Gb, il principe Andrea e la sua passione per i 72 peluche (soprattutto se vestiti da marinaio)

Sono tantissimi, almeno 72, soprattutto orsacchiotti vestiti da marinaio. Sono i peluche per i quali il principe Andrea ha una passione sconfinata. A rivelarlo è una ex cameriera del principe, coinvolto nello scandalo sessuale Epstein e a cui, di recente, la regina Elisabetta ha tutti i titoli reali e militari . Il letto di Andrea è circondato dai pupazzetti secondo uno schema ben preciso.

Il principe si adira fortemente, secondo quanto raccontato dalla donna, se i peluche non rispettano la collocazione richiesta. Assunta negli anni '90, l'ex cameriera fu costretta un intero giorno ad assistere alla "lezione" sulla delicata gestione dei peluche. Ad esempio, come racconta La Stampa riprendendo i tabloid inglesi, un orsacchiotto deve essere messo sulla spalliera del letto sul lato sinistro, mentre in quello opposto e alla fine del letto ci vanno gli ippopotami. A metà spalliera, una pantera nera.

Leggi Anche Caso Epstein, il principe Andrea rinuncia a incarichi e gradi militari e perde il titolo di Altezza reale

Due assistenti del principe, la sera poi, avevano l'incarico di togliere i 72 pupazzetti e collocarli altrove ma sempre nella stanza e sempre rispettando uno schema preciso.

Il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, è coinvolto nella vicenda dello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto pedofilo americano Jeffrey Epstein. E' accusato da una delle presunte vittime del miliardario.

Leggi Anche Caso Epstein, il principe Andrea andrà a processo negli Usa

Di recente, ha rimesso nelle mani della sovrana gli incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici. In questo modo ha perso anche la possibilità di usare il titolo di Altezza reale.