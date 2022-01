Caso Epstein, tabloid: il principe Andrea vende chalet per pagarsi le spese legali

Ancora guai per il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, coinvolto nella vicenda dello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein. Il 61enne duca di York, potrebbe dover vendere il prestigioso chalet che possiede fra le Alpi della Svizzera per pagarsi le spese legali, nel caso che il procedimento giudiziario avviato a New York dovesse andare avanti.