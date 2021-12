Caso Epstein, il verdetto della giuria: Ghislaine Maxwell colpevole | Rischia 40 anni di carcere

Ghislaine Maxwell , l'ereditiera figlia dell'ex editore del tabloid The Daily Mirror e deputato britannico Robert Maxwell, accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein (suicidatosi in carcere nell'agosto del 2019), è colpevole di cinque dei sei capi d'accusa mossi nei suoi confronti. E' il verdetto della giuria dopo quasi 40 ore di camera di consiglio. Secondo l'accusa reclutò per il compagno minorenni, sapendo che questi ne avrebbe abusato.

Maxwell, 60 anni, è colpevole di crimini sessuali, in particolare del traffico di minorenni e rischia fino a 40 anni di carcere.

Il processo a Maxwell, accusata fra l'altro di sfruttamento della prostituzione minorile e abusi sessuali perpetrati su minori, in reati commessi fra il 1994 e il 2004, si è aperto il 29 novembre e ha visto protagonisti decine di testimoni. Nel dipingere Maxwell l'accusa non ha mai avuto alcuna esitazione: "E' stata il braccio destro di Epstein, sapeva bene quello che stava facendo", ha detto il pubblico

ministero nella sua arringa finale, descrivendo come chiave nell'organizzazione criminale del finanziare pedofilo la figura della figlia dell'editore britannico. La difesa ha cercato invece di far passare la linea dell'inconsapevolezza e di dissociare la donna dalla figura del finanziere.

Con il verdetto la 60enne accantona ogni speranza e dice definitivamente addio al suo vecchio e sfarzoso stile di vita, che l'ha vista per anni protagonista del jet set internazionale con alcune figure di spicco, dall'ex presidente americano Bill Clinton al principe Andrea, che sta cercando di chiudere in via definitiva l'azione civile avviata nei suoi confronti da Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Epstein.

Ghislaine Maxwell ha lasciato rapidamente l'aula del tribunale dove ha ascoltato il verdetto della giuria. Si è alzata, ha gettato uno sguardo ai fratelli presenti e non ha neanche parlato con i suoi avvocati.