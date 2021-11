Usa, inizia processo a Maxwell, la "complice" di Epstein

di Isabella Josca

Arrestata un anno fa dopo una clamorosa fuga durata mesi, secondo l'accusa reclutò per il compagno decine di minorenni provenienti da ambienti difficili ed economicamente disagiate, ben sapendo che questi ne avrebbe abusato sessualmente. E avrebbe anche partecipò attivamente alle violenze avvenute sia nella casa di Epstein a Manhattan che nelle defilate ville di questo a Palm Beach e in New Mexico.