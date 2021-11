Caso Epstein, respinta offerta patteggiamento di Ghislaine Maxwell

Ansa

I giudici della corte federale di Manhattan hanno respinto l'offerta di patteggiamento avanzata da Ghislaine Maxwell, complice di Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere. La Maxwell, 59 anni, il cui processo inizierà questo mese, è apparsa davanti alla corte ammanettata, e ha dichiarato di "non aver commesso alcun reato". I legali della donna hanno denunciato che in cella "vive in condizioni terribili".