Roma, nessuna violazione al codice disciplinare per la preside del liceo Montale

L'Usr, si legge in una nota, ha "avviato un'ispezione amministrativa a tutela di tutta la comunità scolastica. L'ispezione, ora terminata, non ha accertato violazioni del codice disciplinare , per cui questo Ufficio non adotterà provvedimenti disciplinari".

La dirigente scolastica

ha sempre negato ogni accusa

. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato: "Su di me c'è stata un'esposizione mediatica becera e incomprensibile. Il ragazzo sta per prendere la maturità e quando l'ho conosciuto era rappresentante d'istituto in surroga, perché abbiamo parlato diverse volte durante il periodo dell'occupazione. Ma non c'è stato nulla di nulla con il ragazzo, posso giurarlo davanti a chiunque".