Roma, "la preside sta con un alunno": al liceo arrivano gli ispettori del provveditorato

"La preside sta con un alunno".

Le voci di corridoio correvano da settimane e sono diventate, prima, scritte sui muri della scuola e, poi, si sono trasformate in una segnalazione all'Ufficio scolastico regionale che ha inviato gli ispettori. Lo scandalo che ha coinvolto la dirigente, appena arrivata, del Liceo Montale di Roma è così finito sul tavolo del provveditorato, che dopo gli accertamenti del caso, potrebbe far scattare il licenziamento. La diretta interessata smentisce, lo studente appena maggiorenne avrebbe rilasciato due deposizioni ai collaboratori della preside. "Non potevo darle quello che voleva", avrebbe detto il 18enne spiegando la fine della relazione sentimentale che sarebbe durata un mese prima che lui la troncasse e la rendesse nota ai suoi compagni, fino ad arrivare alle orecchie dei docenti.