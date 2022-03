Roma, il liceale conferma la relazione con la preside: "Mi provocava, non sapevo più come uscirne"

Dopo la ferma smentita della vicenda da parte della dirigente ("Hanno voluto colpirmi", si difende la preside), arriva il racconto alla stampa dello studente 18enne. Che conferma tutto e aggiunge altri particolari alla sua versione. "Lei mi convocava a scuola fuori dall'orario delle lezioni, mi provocava, mi chiedeva cosa dovesse indossare il giorno dopo. Abbiamo avuto un rapporto sessuale in macchina, in un parcheggio, sotto i palazzi. A un certo punto non sapevo più come uscirne, non riuscivo a troncare. E la situazione mi è sfuggita di mano", ha dichiarato il liceale a La Repubblica.