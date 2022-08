Roma, la vespa orientalis invade la città: allarme per il rientro a scuola

Si tratta delle vespe orientalis , un tipo di insetto presente soprattutto nel Sud Italia, ma che negli ultimi mesi si sta moltiplicando in diversi quartieri di Roma . Era dagli anni Cinquanta che questa particolare specie di imenotteri non veniva segnalata nella Capitale e ora che la riapertura delle scuole è alle porte preoccupa soprattutto la situazione nei giardini e nei cortili scolastici , non frequentati da giugno.

Le segnalazioni -

le segnalazioni sono aumentate in modo esponenziale

caldo estivo

banchettare con i rifiuti in putrefazione

giardini o parchi pubblici

di balcone in balcone

le crocchette degli animali

.

I primi nidi sono stati individuati a fine luglio, ma nelle ultime settimane - riporta la Repubblica -. A favorire la diffusione delle vespe orientalis - soprattutto nell'area del centro storico, quella del quartiere di Monteverde e Prati - ha contribuito anche il: questa specie ama infattie per questo motivo è più facile avvistarla in luoghi come, dove sono attratte dall'odore dei resti di pic-nic o di altro cibo. Ma non disprezzano nemmeno le facciate esterne dei condomini: "Le vespe orientalis - si legge su un gruppo Facebook di quartiere di Monteverde - vannoe si portano via

Cosa sta succedendo a Roma -

segnalazioni hanno cominciato a essere ingestibili

costruzioni vecchie

situazione nelle scuole

un accurato controllo prima del riavvio dell'attività didattica

anche negli edifici collocati nelle aree più verdi

"Negli ultimi giorni - racconta Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista, che finora ha eliminato 15 vespe - le". A rendere preoccupante il quadro è il modus operandi di queste vespe giganti, che per fare il nido prediligono le intercapedini dei palazzi, soprattutto se si tratta di. Ecco perché, prosegue l'etologo, occorre prestare particolare attenzione alla: "È fondamentale effettuare". Tra gli istituti più a rischio ci sono quelli storici, in cui non si interviene da tempo con un restyling della facciata, e quelli i cui ingressi e le cui finestre affacciano direttamente sui secchi della spazzatura. Ma le segnalazioni in parchi come Villa Pamphilj renderebbero opportuno interveniredella città.

Le cose potrebbero anche peggiorare nell'arco di pochi mesi."Il

caldo

a metà ottobre alleveranno le regine

nella prossima estate una situazione da incubo

la città si ritroverà invasa da queste vespe

- spiega Lunerti - ha creato una situazione favorevole per queste vespe, che fino: quelle che l'anno prossimo daranno vita a nuovi nidi". Secondo l'esperto, si stanno creando tutte le condizioni per avere: "Il peggio deve ancora venire. Nell'estate del 2023, se non si fa nulla -conclude Lunerti -".