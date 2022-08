Animali, non solo gli uomini formano reti sociali: lo fanno anche i delfini

La storia di Bambi ricorda, almeno in parte, quella del cerbiatto reso famoso dalla Disney. Anche lui ha perso la mamma da cucciolo, ma a salvarlo in un bosco della Valmalenco, in provincia di Sondrio, e adottarlo è stata nel giugno del 2020 la famiglia di Giovanni Del Zoppo. Ora però il cerbiatto potrebbe essere allontano "per motivi di sicurezza"