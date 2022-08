Torino, pipistrello resta incastrato nella finestra dell'ospedale: rotto il vetro per salvarlo

Un pipistrello resta incastrato in una finestra e il suo salvataggio per i presenti diventa una missione di vita o di morte. Che ha un lieto fine, oltre la burocrazia. A raccontare su Facebook l'accaduto è il ginecologo Silvio Vitale. "Accantonate le preoccupazioni burocratiche, si decide di rompere il vetro, peraltro già incrinato, e salvare il pipistrello", scrive il medico in servizio al Sant'Anna e noto esponente radicale. "Forse - è la conclusione - per noi è cambiato poco, ma per l'animale è cambiato molto e la morale è che anche per noi qualcosa sarebbe cambiato se fosse morto".

Leggi Anche Australia, nasce il primo ospedale per cuccioli di pipistrello abbandonati

Il racconto -

"Un pipistrello, non si sa come, finisce incastrato nell’intercapedine di due vetri della parete che separa la sala visita dalla sala d’attesa del servizio di IVG", si legge nel post di Vitale, che aggiunge entrando nei particolari: "La bestiola si agita nel vano tentativo di risalire e sarebbe stata una morte straziante in diretta, con la necessità di dovere poi procedere alla rimozione del cadaverino".

Il lieto fine -

"L'intervento è riuscito in piena sicurezza e, dopo un attimo di stordimento, il piccolo mammifero placentato spicca il volo verso la libertà della propria vita. Ora molti diranno che ci si è preoccupati per poco, ma è dalle piccole cose che si comprende la sensibilità di un servizio e delle persone che vi fanno parte. Forse per noi è cambiato poco, ma per quel pipistrello è cambiato molto, e la morale è che anche per noi qualcosa sarebbe cambiato se fosse morto", è la conclusione della vicenda così come raccontata da Vitale.