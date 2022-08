Usa, la polizia riceve una telefonata anonima e scattano i controlli: "È stata una scimmia cappuccino"

Metà tradizione religiosa e metà attrazione turistica, la città thailandese di Lopburi, circa 150 chilometri a nord di Bangkok, è nota dalla fine degli anni '80 anche per il Festival delle scimmie, che si tiene a novembre vicino al tempio induista Phra Prang Sam Yot, abitato da centinaia di macachi. Nelle immagini le scimmie, circa mille, si avventano sull'annuale buffet fatto di frutta tropicale e dolci tipici. Non solo banane e mango, ma, secondo l'organizzatore Yongyuth Kitwatananusont, i macachi vanno pazzi per il durian, un frutto tropicale spinoso, molto diffuso nel sud-est asiatico. A causa delle restrizioni Covid nel 2020 la festa si è svolta senza pubblico, mentre per questa edizione circa 100 spettatori sono tornati, con mascherina, ad assistere all'evento. Le scimmie sono salite sui presenti, hanno sottratto cappelli, masticato capelli e dato ogni tanto anche qualche morso.