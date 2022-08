Cortina d'Ampezzo (Belluno), morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno

È morto lo stambecco che era stato soccorso dopo aver ingoiato una scatoletta di tonno a circa 2 mila metri di quota al Lago di Sorapis, nel territorio comunale di Cortina d’Ampezzo.

L'animale, impossibilitato a mangiare per lungo tempo, era denutrito . L'intervento da parte di un veterinario , che aveva permesso di liberarlo dalla scatoletta conficcata in gola, aveva fatto sperare in una sua possibile ripresa, ma l'ungulato non ce l'ha fatta. Si trattava di uno stambecco maschio di dieci o undici anni di età che, prima di trovarsi con lingua e mandibola bloccate, era in buona salute.