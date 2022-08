Francia, tentativo di salvataggio fallito: morto il beluga che si era perso nella Senna

Lo ha annunciato il prefetto del dipartimento di Calvados in Francia. L'animale è stato soppresso dopo che il suo stato di salute era peggiorato. Il cetaceo era stato recuperato dalle acque della Senna con l'auspicio di poterlo trasportare in un bacino di acqua salata in Normandia dove curarlo. I veterinari nel corso di una prima visita avevano evidenziato la mancanza di attività digestiva dell'animale.

"La

sofferenza

era evidente per l'animale, non ventilava abbastanza e quindi abbiamo deciso che doveva essere soppresso", le parole del veterinario Ollivet Courtois.

Il salvataggio e poi la morte -

Il beluga era stato fatto uscire durante la notte dalla chiusa di Saint-Pierre-la Garenne, prima tappa dell'operazione "eccezionale" per cercare di riportarlo in mare. Intorno alle 4 del mattino, dopo sei ore di operazioni, il cetaceo del peso di quasi 800 kg e il cui stato di salute era ritenuto "allarmante", era stato sollevato in una rete trainata da una gru e adagiato su una chiatta, dove era stato subito curato da una dozzina di veterinari vestiti con tute bianche. Durante il trasporto verso Ouistreham, nel Calvados, il beluga, che non riusciva a nutrirsi, è stato sottoposto a eutanasia. "Nonostante un'operazione di salvataggio senza precedenti per il beluga, siamo tristi di annunciare la morte del cetaceo", ha dichiarato la prefettura su Twitter.