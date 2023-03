Roma, "Attenti agli zingari": dopo l'annuncio-shock in metro arriva il provvedimento disciplinare dell'Atac

"Attenti agli zingari, attenti agli zingari". Per chi era sulla metropolitana di Roma questo annuncio improvviso dagli altoparlanti, poco prima di arrivare in una stazione del centro, non è passato inosservato.

Anzi, è stato un vero e proprio shock. Forse l'addetto voleva avvertire di un possibile rischio di borseggi, fenomeno non nuovo per chi viaggia in metropolitana, ma mai era stato diramato un avviso simile sui mezzi pubblici della Capitale. Un annuncio dal sapore discriminatorio e offensivo, come denunciato via Twitter dalla giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, che l'ha udito con le sue orecchie. E ha chiamato in causa il sindaco di Roma Gualtieri. Così la reazione dell'Atac, l'azienda dei trasporti capitolina, non si è fatta attendere: individuato il responsabile di quelle parole e avviato un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.