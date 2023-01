Milano, le borseggiatrici della metropolitana non si fermano: schiaffi e insulti alla troupe di "Striscia"

Le borseggiatrici della metropolitana di Milano, continuano a operare indisturbate anche nel periodo festivo. E continua anche l'opera di contrasto da parte della squadra di "Striscia la notizia", capitanata da Valerio Staffelli. Ancora una volta la troupe del tg satirico di Antonio Ricci è stata aggredita con schiaffi e spintoni e minacciata con insulti mentre stava documentando i furti di queste donne che provano a rubare smartphone e portafogli ai turisti che viaggiano sui vagoni.

Nel corso del servizio, inoltre, Staffelli precisa che se dovesse essere approvata la nuova riforma Cartabia, per queste borseggiatrici farla franca sarà ancora più semplice in quanto non si dovrà presentare una semplice denuncia ma sarà necessario esporre una querela di parte per poter procedere penalmente, cosa che diventerebbe molto complicata per un turista per esempio. Infatti, tale procedura comporta il dover presentarsi in udienza.