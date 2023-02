Borseggiatrici a Milano, i passeggeri della metro si ribellano contro la ladra

Valerio Staffelli torna a parlare del caso delle borseggiatrici in metro a Milano. L'inviato di "Striscia la Notizia", insieme alle sue complici, torna sulle linee più frequentate della metro e riconosce una borseggiatrice. Infastidita dalla presenza di Staffelli e dalla sua squadra di deterrenti, la ladra prova a bloccare il treno scatenando l'ira dei passegggeri.

Esasperati dai continui furti e dal disagio provocato dalla borseggiatrice che blocca le porte della vettura, alcuni di loro si scagliano contro la ladra per allontanarla dalla metro. "Esci fuori", dice un passegero mentre una donna chiede di "buttarla giù". La borseggiatrice, allora, si dirige verso la stazione della polizia questa volta, però, per chiedere aiuto. La donna, incappucciata per non farsi riconoscere dalle telecamere di "Striscia la Notizia", chiede alla polizia di accoglierla nei suoi uffici per impedire a Valerio Staffelli e alla sua troupe di riprenderla. La polizia allontana la borseggiatrice che infine è costretta a uscire dalla metropolitana.